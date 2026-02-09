Dopo i festeggiamenti del sabato sera, il fossato del castello di Pavia si presenta sporco e lasciato al degrado. La domenica mattina, i visitatori si trovano di fronte a una scena poco curata: bottiglie vuote, cartacce e rifiuti abbandonati lungo le acque stagnanti. Un’immagine che fa discutere chi passa di lì e si chiede chi dovrebbe prendersi cura di questo patrimonio storico.

Pavia, 9 febbraio 2026 – È uno spettacolo indecoroso quello che accoglie i frequentatori del fossato del castello la domenica mattina. I cestini sono vuoti e in giro ci sono bicchieri, sporte della spesa e confezioni di vario genere. Un problema ricorrente. La scena, per nulla inconsueta, è stata fotografata da un medico pavese che si è impegnato a raccogliere alcuni dei bicchieri di carta lasciati sulle sedute in granito o per terra. “Alcuni non si potevano prendere con le mani” ha detto il medico. La zona del fossato, lontana da occhi indiscreti, viene utilizzata soprattutto il sabato notte da alcuni balordi a caccia di divertimenti alternativi, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo i bagordi del sabato sera, nel fossato del castello di Pavia resta la sporcizia

