Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 12 marzo 2026 | le regioni a rischio

Il 12 marzo 2026, l’Italia è interessata da un’allerta meteo gialla per temporali, con temporali e rovesci che colpiranno principalmente il Centro-Nord. La Protezione Civile ha segnalato aree di Lazio e Umbria a rischio, dove si prevedono fenomeni localmente intensi. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili per l’intera giornata.

