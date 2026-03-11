Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 12 marzo 2026 | le regioni a rischio

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo 2026, l’Italia è interessata da un’allerta meteo gialla per temporali, con temporali e rovesci che colpiranno principalmente il Centro-Nord. La Protezione Civile ha segnalato aree di Lazio e Umbria a rischio, dove si prevedono fenomeni localmente intensi. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili per l’intera giornata.

Giovedì 12 marzo l’Italia sarà interessata da temporali e rovesci, soprattutto al Centro-Nord. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla su alcune zone di Lazio e Umbria, con possibili fenomeni localmente intensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 marzo 2026: le regioni a rischioPer domenica 8 marzo la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in diverse regioni del Sud per l’aumento dell’instabilità.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 febbraio 2026: le 12 regioni a rischioLa fase di maltempo prosegue anche nelle prossime ore, alimentata da correnti atlantiche instabili che favoriscono piogge e temporali su tutta Italia.

Tutto quello che riguarda Maltempo allerta meteo gialla per...

Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 9 marzo: le regioni a rischio; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia; Torna l'allerta maltempo sull'Italia: oggi arancione in Sardegna e gialla in Sicilia; Rischio pioggia a Palermo: ecco l'allerta meteo gialla della Protezione civile.

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 6 marzo: le regioni a rischioOndata di maltempo improvvisa nelle prossime ore su alcune zone dell’Italia. Per la giornata di oggi, venerdì 6 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 10 marzo: le regioni a rischioUna nuova perturbazione nelle prossime porterà piogge e temporali su diverse regioni italiane. Per la giornata di oggi, martedì 10 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo ... fanpage.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.