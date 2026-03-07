Trasportava carne e cibo in auto sequestrati alimenti e 2mila euro di multa

Durante un controllo stradale in viale Fratelli Rosselli, gli agenti della polizia municipale hanno fermato un veicolo che trasportava carne e altri alimenti senza l’attrezzatura adeguata per conservarli correttamente. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati diversi chili di cibo e sono stati applicati sanzioni per un totale di circa duemila euro.

Trasportava chili di cibo in auto senza l'attrezzatura idonea per garantire la conservazione. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale, mercoledì scorso in viale Fratelli Rosselli, durante un controllo per la sicurezza stradale. Una pattuglia di motociclisti della polizia locale ha notato un'auto che sembrava viaggiare con carico eccessivo. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il mezzo per un controllo. Alla guida del mezzo un cittadino straniero, in regola riguardo alla normativa sull'immigrazione. Durante la verifica l'attenzione degli agenti è stata richiamata dal forte odore proveniente dal carico, circostanza che ha fatto nascere il sospetto della presenza di merce deperibile.