Lutto in Italia | è morto Giuliano Franzoni l’annuncio doloroso

A Serle si piange la scomparsa di Giuliano Franzoni, che aveva 64 anni e era molto conosciuto nella zona. Era il volto storico dell’osteria Antica Fornace, un locale rinomato per la cucina bresciana. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra amici, clienti e persone che lo avevano incontrato nel corso degli anni.

Serle piange la scomparsa di Giuliano Franzoni, 64 anni, figura molto conosciuta e stimata in tutta la zona per essere il volto storico dell’osteria Antica Fornace, celebre tempio della cucina bresciana. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, in un terreno agricolo situato proprio nei pressi della sua attività, in via Piave. Franzoni si trovava alla guida del suo trattore quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, intrappolandolo e schiacciandolo senza lasciargli alcuno scampo. L’allarme è scattato attorno alle 9:15, attivando una macchina dei soccorsi rapida e disperata, giunta sul luogo con l’automedica e l’ambulanza dei volontari di Nuvolento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

