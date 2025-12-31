Triste lutto per l’attore italiano è morto il papà | l’annuncio doloroso

Durante le festività di fine anno, la comunità italiana si è trovata a condividere un momento di tristezza con la perdita del padre dell’attore, Clelio. Figura rispettata nella Marsica, dove ha esercitato la professione di medico per molti anni, il suo ricordo rimarrà vivo tra amici e familiari. La notizia rappresenta un momento di riflessione e cordoglio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Nel pieno delle festività di fine anno, un grave lutto ha colpito il famoso attore italiano. È venuto a mancare il padre Clelio, figura molto conosciuta e stimata nella Marsica, dove per decenni ha svolto la professione di medico. La notizia, diffusa inizialmente dalle cronache locali abruzzesi, si è rapidamente diffusa tra i cittadini di Avezzano e Collelongo. Chi era Clelio Guanciale, medico stimato tra Avezzano e Collelongo. Clelio Guanciale è deceduto all'età di 78 anni. Nella comunità abruzzese era conosciuto come un medico di altri tempi, presente e disponibile con i pazienti, non solo all'interno dello studio ma anche nella vita quotidiana.

