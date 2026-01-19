Lucchese - Real Forte Querceta La Pantera s’impone di corto muso

La Lucchese ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Real Forte Querceta, grazie a un gol di corta distanza. La partita, valida per il campionato, si è conclusa con la squadra di casa che ha mostrato determinazione e compattezza, mantenendo il risultato fino al fischio finale. La formazione lucchese ha schierato un 4-3-3, con cambi strategici nel corso del secondo tempo per consolidare il risultato.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (29' st Palma), Del Rosso, Russo; Riad, Camilli (29' st Piazze), Colferai (1' st Caggianese). (A disp.: Ennached, Venanzi, Rotondo, Tosi, Picchi, Sansaro). All.: Pirozzi. REAL FORTE QUERCETA (4-1-3-2): Pastine; Nicolini, Ricci, Marinari, Arcidiacono; Borselli; Piccione (1' st Panicucci), Fortunati, Mogavero (28' st Michelucci); Franzoni, Geraci. (A disp.: Nubila, Bobbio, Bartolini, Tofanelli, Cannarsa, Gazzoli, Fantini). All.: Dalla Bona. Arbitro: Mauro di Pistoia (assistenti: Gambini di Pontedera e Baldasseroni di Pistoia).

La Lucchese ha ottenuto una vittoria nella partita contro il Real Forte Querceta, grazie a un gol di Camilli nel primo tempo. La squadra di casa si mantiene così in testa alla classifica, consolidando la propria posizione nel campionato. La sfida, disputata a Lucca il 18 gennaio 2026, ha visto un risultato stretto ma importante per entrambe le squadre. Real Cerretese - Lucchese: la "frenatina". Pantera, mezza "stecca" senza conseguenze

Nella sfida tra Real Cerretese e Lucchese, la partita si è conclusa con un pareggio per 1-1.

Lucchese-Real Forte Querceta 1-0 LUCCHESE: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (75’ Palma), Russo, Camilli (75’ Piazze), Colferai (46’ Caggianese), Riad A disp.: Ennached, Venanzi, Rotondo, Tosi, Picchi, Sansaro All.: Ser - facebook.com facebook

