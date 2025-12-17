Paura su volo per le Canarie atterraggio d'emergenza in Portogallo | Problemi al motore sinistro
Un volo verso le Canarie è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Portogallo a causa di problemi al motore sinistro. A bordo, 180 passeggeri hanno vissuto momenti di tensione mentre l’aereo Boeing 737 deviava improvvisamente la rotta, evitando un possibile incidente e garantendo la sicurezza di tutti.
L'aereo Boeing 737con 180 persone a bordo ha deviato improvvisamente per un’emergenza in volo: è atterrato in Portogallo invece che alle Isole Canarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
