Paura su volo per le Canarie atterraggio d'emergenza in Portogallo | Problemi al motore sinistro

Un volo verso le Canarie è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Portogallo a causa di problemi al motore sinistro. A bordo, 180 passeggeri hanno vissuto momenti di tensione mentre l’aereo Boeing 737 deviava improvvisamente la rotta, evitando un possibile incidente e garantendo la sicurezza di tutti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.