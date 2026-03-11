Oggi si tiene la tappa di Parigi-Nizza 2026, con 38 atleti che hanno formato un gruppo in fuga e vantano circa un secondo di margine sul resto dei ciclisti. La corsa è in corso e la situazione sul percorso si fa più movimentata con il gruppo che si divide. La diretta, aggiornata in tempo reale, mostra i dettagli di questa fase della gara.

15.02 In testa al gruppo c’è Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) 14.55 Non è ancora iniziata ufficialmente la Cote de la Croix des Cerisiers(6.2 km al 4.1% di pendenza media) ma la strada è già in salita con punte al 6 ed al 7% 14.49 I corridori stanno entrando nella seconda parte di questa tappa, che prevede tre salite e lo sprint intermedio 14.40 Questi gli atleti che fanno parte del gruppo di testa: Jonas Vingegaard ed Edoardo Affini (Team Visma Lease a bike), Daniel Martinez, Nico Denz, Callum Thornley, Tim Van Dijke e Mick Van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), Oscar Onley, Michal Kwiatkowski, Joshua Tarling e Samuel Watson... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca il gruppo, 38 atleti con 1? di vantaggio

