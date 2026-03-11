Liguria | dossier su giornalisti Bucci sotto pressione

Nella regione Liguria, la tensione politica è aumentata dopo che le opposizioni hanno chiesto chiarimenti o le dimissioni del presidente Marco Bucci. Questa richiesta deriva da un dossierato che coinvolge alcuni giornalisti e ha sollevato proteste da parte di gruppi politici. La situazione si è fatta più complessa con le accuse di attività di dossieraggio rivolte alle autorità regionali.

La tensione politica nella regione Liguria si è accesa improvvisamente, con le opposizioni che richiedono chiarimenti immediati o le dimissioni del presidente Marco Bucci a seguito di presunte attività di dossieraggio. L'atmosfera a Palazzo Chigi e nei corridoi della Regione è carica di sospetti riguardo a pratiche di sorveglianza non autorizzate contro giornalisti del Secolo XIX. Le voci delle forze politiche contrapposte chiedono una risposta netta: o si spiega tutto o si va via. Il cuore del problema risiede nell'accusa specifica rivolta allo staff del capo della giunta regionale, che avrebbe raccolto informazioni riservate su membri della stampa locale.