L' Eredità altra clamorosa beffa per Eleonora | Sta per avere una crisi di nervi

Durante la puntata di mercoledì 11 marzo de L’Eredità, Eleonora ha tentato di vincere la Ghigliottina, ma non è riuscita a portare a casa i 100mila euro in palio. La concorrente si è trovata di fronte a una sfida difficile, senza però ottenere il risultato sperato. La sua delusione si è fatta evidente e si vocifera che stia per avere una crisi di nervi.

Altra beffa per Eleonora. La concorrente de L'Eredità neppure nella puntata in onda mercoledì 11 marzo su Rai 1 riesce a portarsi a casa il bottino della Ghigliottina: ben 100mila euro. La ragazza deve trovare una parola che accomuni: argomento, rischi, campo, difensore, bar. Lei si sbilancia con "gioco". Il termine esatto spiegato da Marco Liorni è però "centrale". Quanto basta a scatenare i social. "Eleonora sta per avere una crisi di nervi", commenta qualcuno su X. D'altronde già la sera prima ci era andata vicinissima arrivando a un passo dalla vittoria. Non era "dolce" la parola-tabellone della Ghigliottina scelta per associarla a "finale", "frutto", "ordinare", "sorriso" e paradiso": i 5 indizi.