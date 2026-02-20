Marinella di Nervi | altra asta deserta per l' iconico locale con una storia travagliata

La terza asta deserta riguarda la Marinella di Nervi, il celebre locale sulla passeggiata Anita Garibaldi. La causa è il fallimento delle precedenti vendite, che non hanno attirato acquirenti. La gestione difficile e le numerose difficoltà finanziarie hanno contribuito a questa situazione. La proprietà spera ora in nuovi incontri per trovare un acquirente. La storica struttura resta chiusa da mesi, lasciando molti a chiedersi quale sarà il suo futuro. La speranza di riaprire resiste tra i residenti e gli appassionati del posto.

Terza asta deserta per la Marinella di Nervi, l'iconico locale sulla passeggiata Anita Garibaldi che sta vivendo una storia travagliata da molti anni a questa parte. Chiusa a pochi mesi dalla riapertura, dopo un restyling molto travagliato, con lavori finanziati per mezzo milione di euro dalla Regione. Lo scorso 16 febbraio era l'ultimo giorno per presentare offerte, poi il 18 c'è stata l'udienza, ma nessuno si è fatto avanti, nonostante il prezzo fosse sceso in maniera sensibile fino a 912.938 euro per attività alberghiera, bar ristorante e cure salsoiodiche con concessione demaniale per 20 anni dall'ultimazione dei lavori previsti.