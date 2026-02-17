Jagiellonia-Fiorentina andata playoff Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca perché le due squadre si affrontano nell’andata dei playoff di Conference League 20252026. La Fiorentina vuole partire forte e mettere in cassaforte un buon risultato sul campo dei polacchi, che guidano il campionato locale. I viola cercano di sfruttare questa occasione per avanzare nella competizione, l’unica in questa stagione a regalare soddisfazioni ai toscani. La sfida si terrà in Polonia, dove i padroni di casa sperano di sorprendere i loro avversari.
Gara valida per l’andata dei playoff di Conference League 20252026. Sul campo dei primatisti del campionato polacco, i viola cercano di ipotecare il passaggio del turno e proseguire l’avventura nell’unica competizione stagionale dove hanno avuto delle gioie. Jagiellonia-Fiorentina si giocherà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Miejski. JAGIELLONIA-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi stanno guidando il loro campionato, dove nell’ultimo turno sono stati fermati sullo 0-0 a Cracovia, e nella fase a girone unico della Conference League hanno concluso a pari punti con i viola. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dragowski senior verso Jagiellonia-Fiorentina: Si giocherà a -3°C, non è così freddoGiovedì la Fiorentina va sul campo dello Jagiellonia per la partita d'andata del playoff di Conference League. Una partita che probabilmente. tuttomercatoweb.com
Jagiellonia-Fiorentina: l'arbitro della partita sarà Sebastian GishamerLa UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per l'andata dei playoff di Conference League, che vedrà la Fiorentina occupata nella trasferta polacca contro lo Jagiellonia Bialystok. firenzeviola.it
Più che turnazione sarà rivoluzione per la gara che attende la #Fiorentina in Conference League col Jagiellonia facebook