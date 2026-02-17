La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca perché le due squadre si affrontano nell’andata dei playoff di Conference League 20252026. La Fiorentina vuole partire forte e mettere in cassaforte un buon risultato sul campo dei polacchi, che guidano il campionato locale. I viola cercano di sfruttare questa occasione per avanzare nella competizione, l’unica in questa stagione a regalare soddisfazioni ai toscani. La sfida si terrà in Polonia, dove i padroni di casa sperano di sorprendere i loro avversari.

Gara valida per l’andata dei playoff di Conference League 20252026. Sul campo dei primatisti del campionato polacco, i viola cercano di ipotecare il passaggio del turno e proseguire l’avventura nell’unica competizione stagionale dove hanno avuto delle gioie. Jagiellonia-Fiorentina si giocherà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Miejski. JAGIELLONIA-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi stanno guidando il loro campionato, dove nell’ultimo turno sono stati fermati sullo 0-0 a Cracovia, e nella fase a girone unico della Conference League hanno concluso a pari punti con i viola. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Jagiellonia-Fiorentina, andata playoff Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

