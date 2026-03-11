Domani a Grottazzolina si terrà un dibattito tra sostenitori e oppositori della riforma della giustizia, in vista del referendum costituzionale. L'incontro vede la partecipazione di rappresentanti di entrambe le parti che esporranno le proprie ragioni. L'evento si svolge in un clima di crescente interesse pubblico, con cittadini e attori politici pronti ad ascoltare le diverse opinioni sulla questione.

Si fanno sempre più intensi gli incontri in vista del voto del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. A Grottazzolina domani alle 21 nella sala Buratti, si terrà un dibattito pubblico dal titolo ‘Le ragioni del No, le ragioni del Si’. L’incontro è stato organizzato dall’ associazione culturale ‘Il pane e le rose’, che proporrà un doppio confronto fra avvocati e professionisti del settore per sondare più dettagliatamente quali saranno gli effetti del referendum e concedere alla popolazione di avere un quadro completo al fine di esprimere una personale valutazione, che possa consentire di recarsi alle urne con una maggiore consapevolezza dell’argomento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Le ragioni del No, le ragioni del Sì': domani dibattito a Grottazzolina

