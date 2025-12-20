Christmas Blues lo psicologo | ecco che cosa scatena la malinconia a Natale

Bologna, 20 dicembre 2025 – Ma che cos'è il Christmas Blues o depressione natalizia? "Il nostro cervello memorizza tantissime cose - premette Elvis Mazzoni, professore a Psicologia all'università di Bologna -. Normalmente, in una mente razionale, dovremmo essere capaci di fare un bilancio della nostra vita, tra eventi negativi e positivi". A Natale dovrebbe andare tutto bene? "Dovrebbero essere maggiori gli aspetti positivi. Ma può accadere che qualche volta, per un evento spiacevole o perché è successo qualcosa di tragico, non voluto, le feste siano collegate a quell'esperienza negativa". E il nostro cervello ci fa immalinconire? "Siamo molto propensi a ricordarci degli eventi negativi e invece dimentichiamo presto quelli positivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

