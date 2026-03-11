Le borse più belle avvistate alle sfilate Autunno-Inverno 2026 27 di Parigi

Durante le sfilate di Parigi per la stagione Autunno-Inverno 202627 sono state mostrate alcune delle borse più interessanti, con silhouette innovative, richiami al passato e alcune sorprese. Tra i marchi presenti ci sono Dior e Chanel, insieme ad altri nomi di rilievo che hanno presentato le loro collezioni con accessori distintivi e dettagli curati. Le borse in passerella riflettono le tendenze della prossima stagione.

Tra ritorni agli archivi, nuove silhouette e qualche colpo di scena, le maison hanno giocato su contrasti intriganti ma ben calibrati: da una parte il desiderio di classicismo (tipicamente parigino), dall'altra una voglia piuttosto evidente di sperimentare, e questo ci piace molto. Si va dalle mini borse strutturate e lucidissime alle maxi shoulder quasi da viaggio, passando per texture ricchissime, ricami e lavorazioni che trasformano l'accessorio in un vero punto focale del look. Alcuni brand hanno puntato su una rilettura dei loro modelli iconici, come i classicissimi Hermès o Louis Vuitton, mentre altri hanno preferito divertirsi con dettagli più eccentrici: charms, frange lunghissime, applicazioni floreali o superfici iper lavorate.