Le scarpe più belle avvistate alle sfilate Autunno-Inverno 2026 27 di Parigi

Durante le sfilate Autunno-Inverno 202627 di Parigi sono state mostrate molte scarpe di tendenza, tra cui cuissardes alte, tacchi trasparenti e modelli con pattern eleganti. Le calzature presentano dettagli audaci e design innovativi, attirando l’attenzione di stilisti e appassionati di moda. Le collezioni mettono in evidenza una varietà di stili e materiali, rendendo evidente il focus sulle scarpe come elemento distintivo di ogni look.

Di vita nei parchi, di fiori, di piante. Di natura. Un soggetto antico come il tempo che Jonathan Anderson incanala nella sua collezione per Dior a partire dai giardini delle Tuileries e dalle loro emblematiche sedie verdi. Ninfee e calle si appoggiano sui sandali - verdi, blu, rosa, crema - come sbocciate dal nulla, in dialogo con squisite décolleté bianche e nere a pois, che fanno subito parisian vibe: «le fontane lanciavano nuvole di spruzzi nell'aria e, solo per divertimento, creavano ogni tanto un arcobaleno» (Il pozzo della solitudine, Radclyffe Hall,1928).