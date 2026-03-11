Lanvin Maglia Costine | Cashmere vestibilità e prezzo

Lanvin ha presentato una nuova maglia con dettagli a costine, realizzata in cashmere, che offre una vestibilità confortevole. L'articolo include link di affiliazione che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista. La maglia combina materiali di alta qualità con un design semplice, e il prezzo non è specificato.

L'analisi di questa maglia Lanvin si concentra sulla qualità intrinseca del materiale e sulla precisione della sua lavorazione. Il tessuto è definito come un misto di cashmere, una scelta che immediatamente eleva il capo al livello del lusso accessibile, offrendo quella morbidezza tattile tipica della fibra pregiate senza la rigidità dei tessuti sintetici. La struttura a costine verticali non è solo un elemento estetico, ma funge da rinforzo strutturale, garantendo una vestibilità aderente che segue le linee del corpo senza restringere i movimenti.