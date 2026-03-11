Landini a Perugia | No al referendum per salvare la giustizia

A Perugia, Maurizio Landini ha partecipato a un evento per esprimere il suo sostegno al “No” al referendum sulla giustizia. Durante il suo intervento, il segretario generale della Cgil ha sottolineato che la modifica costituzionale proposta potrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura a favore di chi detiene il potere. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato con interesse le sue parole.

Maurizio Landini si trova a Perugia per sostenere il "No al referendum sulla giustizia. Il segretario generale della Cgil avverte che la modifica costituzionale rischia di limitare l'indipendenza della magistratura a vantaggio di chi detiene il potere. La posizione sindacale evidenzia come i cittadini vogliano applicare la Costituzione, non riscriverla. L'intervento del leader sindacale pone in luce una preoccupazione diffusa: il voto potrebbe essere strumentalizzato per controllare gli organi giudiziari. Non si tratta solo di efficienza, ma di equilibrio dei poteri.