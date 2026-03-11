Venerdì 13 marzo, Maurizio Landini sarà a Foggia per discutere della crisi abitativa a Borgo Mezzanone, delle questioni legate all’industria di Iveco e del suo rifiuto alla riforma della giustizia. La visita si concentra su tre temi principali, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui possibili sviluppi futuri. Landini intende affrontare le problematiche relative a questi ambiti, senza commentare altre questioni.

Venerdì 13 marzo, Maurizio Landini scenderà a Foggia per affrontare tre fronti critici: la crisi abitativa di Borgo Mezzanone, il futuro industriale dell’Ftp e le ragioni del rifiuto alla riforma della giustizia. Il segretario generale della Cgil si recherà nell’insediamento informale noto come la pista, distante 10 km dal capoluogo ma amministrativamente legato al comune di Manfredonia, dove vive una comunità di operai stranieri. Nello stesso giorno, l’incontro si sposterà allo stabilimento Ftp Industrial per discutere la cessione del gruppo Iveco da parte della holding Exor verso il consorzio indiano Tata Motors, un passaggio che segna un cambiamento strutturale nel settore automotive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Landini a Foggia: ghetti, Iveco e il no al referendum

