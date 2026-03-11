Landini a Foggia il 13 marzo per il No al Referendum

LANDINI A FOGGIA IL 13 MARZO, ASSEMBLEA A BORGO MEZZANONE E ALLA FPT INDUSTRIAL, IN SERATA ASSEMBLEA PUBBLICA A SOSTEGNO DEL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO Nel segno dell'impegno per il lavoro, i diritti, la democrazia, la giustizia, la Costituzione, la giornata del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che sarà a Foggia venerdì 13 marzo. Dalle ore 14 il segretario generale della Cgil parteciperà all'assemblea promossa dalla Fiom all'interno dello stabilimento FPT Industrial, coinvolto nella vendita del Gruppo Iveco da parte di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – al gruppo indiano Tata Motors. Ma sarà l'occasione per discutere delle crisi e dell'assenza di politiche industriali nel Paese, che investono il settore dell'automotive ma non solo, così come delle questioni salariali.