Un'analisi militare suggerisce che i presunti droni sulla tenuta di Putin potrebbero rappresentare un'operazione di disinformazione russa. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un bluff volto a ostacolare i negoziati di pace e a consolidare il controllo sul Donbass, in linea con le strategie militari di Mosca. Questa interpretazione evidenzia le complesse dinamiche del conflitto e le tattiche di manipolazione in atto.

Roma, 31 dicembre 2025 – Più che un attacco ucraino, un bluff di Mosca “per bloccare i negoziati di pace e guadagnare tempo sul terreno in modo da conquistare l’intero Donbass, così come nei piani originali, finora inconcludenti, di Vladimir Putin”. La denuncia russa di un raid condotto da Kiev sulla dacia del leader del Cremlino nella regione di Novgorod, attraverso una novantina di droni, lascia alquanto scettico Gastone Breccia, docente di Storia militare all’Università di Pavia. Putin sostiene che le forze ucraine retrocedono su tutto il fronte “Le perplessità sulla veridicità di questo presunto attacco sono fortissime – argomenta l’analista di teorie e strategie belliche –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

