Lampo di Van der Poel! Tirreno-Adriatico è sua la 2ª tappa

Durante la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, Van der Poel ha conquistato la vittoria, portando a termine la frazione in prima posizione. La corsa si è conclusa con il suo successo, lasciando gli altri ciclisti alle sue spalle. La gara ha visto numerosi attacchi e cambi di ritmo, ma alla fine è stato il corridore olandese a prevalere.

Rivivi le emozioni della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, in cui a trionfare è stato Van der Poel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lampo di Van der Poel! Tirreno-Adriatico, è sua la 2ª tappa Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico, ecco Van der Poel! Sprint vincente nella 2ª tappa. Del Toro leader in classifica LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà Van der Poel contro Van Aert sul finale in sterrato?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della... Contenuti e approfondimenti su Lampo di Van der Poel Tirreno Adriatico... Discussioni sull' argomento Lampo di Van der Poel! Tirreno-Adriatico, è sua la 2ª tappa; Esposito non basta, Cagliari ko: il Como vince e aggancia la Roma al quarto posto; Cremo indiziata per la retrocessione, è ora di rimettersi a fare risultati; Ducale, corsa contro il tempo per Torre Grimaldina e bookshop: bando lampo per aprire già nel corrente mese di marzo -. Nel 1607, a Colonia, nasce una bambina destinata a cambiare le regole senza fare rumore. Si chiamava Anna Maria van Schurman. A tre anni leggeva già. A undici citava Seneca in latino. Non si fermò più: imparò l’ebraico, l’arabo, l’aramaico. Studiò teologia facebook