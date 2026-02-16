Comune di Vieste nuovo assetto in Giunta | Giusy Sementino nominata assessora

Il Comune di Vieste ha cambiato la composizione della Giunta comunale quando il sindaco Giuseppe Nobiletti ha nominato Giuseppina Sementino assessora, dopo aver firmato il Decreto Sindacale n. 1 del 16 febbraio 2026. La nomina arriva in un momento in cui la città affronta sfide legate ai servizi sociali e alle opportunità per i giovani, e Sementino si occuperà di queste aree. La nuova assessora si unisce a un team che già lavora su questioni di pesca e politiche del lavoro.

Entra a far parte della Giunta con deleghe ai Servizi sociali, Pari opportunità, Politiche del lavoro, Formazione, Politiche giovanili e Pesca Con Decreto Sindacale n. 1 del 16 febbraio 2026, il Sindaco di Comune di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha nominato Assessore Giuseppina Sementino, che entra a far parte della Giunta con deleghe ai Servizi sociali, Pari opportunità, Politiche del lavoro, Formazione, Politiche giovanili e Pesca. La nomina segue il nuovo incarico regionale di Graziamaria Starace, oggi Assessore al Turismo della Regione Puglia. "Ringraziamo Graziamaria Starace per il lavoro svolto con impegno e visione – dichiara il Sindaco – e le auguriamo buon lavoro in un ruolo strategico anche per il futuro turistico del nostro territorio. Assessora al Turismo a Vieste e ora in Regione: Starace resta consigliera comunale Graziamaria Starace, ex assessora al Turismo del Comune di Vieste, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo locale ma continuerà a ricoprire la carica di consigliera comunale.