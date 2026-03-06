Torta sbrisolona | il dolce friabile della tradizione dove trovarla come farla

La torta sbrisolona è un dolce tradizionale caratterizzato da una consistenza croccante e rustica, arricchito con mandorle. È molto diffusa nella provincia di Mantova, dove rappresenta un simbolo locale, e viene preparata anche nel territorio veronese, con numerose pasticcerie artigianali che la propongono come specialità. La ricetta prevede un impasto friabile, ideale da gustare in ogni momento.

Croccante, rustica e ricca di mandorle. La torta sbrisolona è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione mantovana, ma da secoli è molto diffusa anche nel territorio veronese, dove viene preparata in numerose pasticcerie artigianali. Le sue origini risalgono al XVI secolo, quando nelle campagne tra Mantova e Verona si preparavano dolci semplici con farina di mais, burro e mandorle. La ricetta si affinò nel tempo anche nelle cucine nobiliari: alla corte dei Gonzaga, nel 1662, il cuoco Bartolomeo Stefani la descrisse nel trattato gastronomico L’Arte di ben cucinare. Il nome deriva dalla parola dialettale “sbrisola”, cioè briciola. La torta, infatti, ha una consistenza molto friabile e granulosa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

