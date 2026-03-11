La radiologia del futuro | innovazione tecnologica intelligenza artificiale

La radiologia del futuro si sviluppa attraverso le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale, che stanno rivoluzionando le procedure diagnostiche. I giovani medici vengono coinvolti in questi cambiamenti, contribuendo all’applicazione di strumenti innovativi. Questi avanzamenti stanno portando a metodi più precisi e rapidi, con un impatto diretto sulla diagnosi e sulla cura dei pazienti.

Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e valorizzazione dei giovani medici: passa da qui la radiologia del futuro. Con questo obiettivo l'Università degli Studi dell'Insubria, in collaborazione con Asst Sette Laghi, ha presentato a Varese il nuovo Master di primo livello Itiaar –