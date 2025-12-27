Sci alpino Federica Brignone si allena in pista a Courmayeur | la tigre di La Salle fa progressi
Il lavoro prosegue. Federica Brignone dà seguito a quanto detto nella giornata della consegna del Tricolore al Quirinale per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La tigre di La Salle, scelta come una dei portabandiera della spedizione italiana ai Giochi, si sta allenando nella sua Courmayeur per essere davvero della partita e non solo nella cerimonia d’apertura della rassegna a Cinque Cerchi. “ Ora devo cominciare ad andare veloce in tracciato, ed è tutta un’altra cosa “, aveva dichiarato a Roma. E così le sessioni tra le porte larghe di gigante si susseguono, come quella odierna, documentata da alcuni video della FISI. 🔗 Leggi su Oasport.it
