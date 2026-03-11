La mia vita raccontata male Claudio Bisio in scena a Foligno al Politeama Clarici
Martedì 17 marzo alle 21, il teatro Politeama Clarici di Foligno ospiterà Claudio Bisio in scena con lo spettacolo
La Stagione teatrale 2526 di Foligno ospita, martedì 17 marzo alle 21 al Politeama Clarici, Claudio Bisio con La mia vita raccontata male, spettacolo tratto dal patrimonio letterario di Francesco Piccolo. La regia è di Giorgio Gallione, la produzione del Teatro Nazionale di Genova e in scena con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
