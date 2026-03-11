La guida | smettere di recitare e tornare all’autenticità

Da pochi giorni è disponibile “The anti-performative male guide”, una nuova guida di Tinder realizzata in collaborazione con Paul Brunson, esperto di relazioni globale. La guida si rivolge agli uomini e mira a incoraggiarli a lasciarsi alle spalle i miti della mascolinità performativa, promuovendo un approccio più autentico, semplice e umano nelle connessioni interpersonali.

È realtà da pochi giorni “The anti-performative male guide“, la nuova guida di Tinder co-creata con Paul Brunson, Global Relationship Science Expert di Tinder, "per aiutare gli uomini a liberarsi dai miti della mascolinità performativa e vivere le connessioni in modo più vero, semplice e umano". L’idea, si legge in una nota di Tinder, la principale applicazione di incontri al mondo, nasce da una constatazione: "La cultura del dating contemporaneo ha spesso spinto gli uomini a “fare colpo” più che a creare connessione: battute studiate, sicurezza ostentata, ruoli rigidi. Questo approccio, però, genera distanza emotiva, ansia da prestazione e relazioni poco autentiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

