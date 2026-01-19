dal libro di ryushun kusanagi un metodo pratico per smettere di giudicarsi ridurre lo stress e tornare al momento presente

Dal libro di Ryushun Kusanagi, un metodo pratico per smettere di giudicarsi, ridurre lo stress e riscoprire il momento presente. Stress, ansia e insicurezze spesso derivano dal continuo tentativo di raggiungere obiettivi e approvazioni esterne. Questa guida offre strumenti concreti per affrontare queste sfide, favorendo un atteggiamento più sereno e consapevole nella vita di tutti i giorni.

S tress, ansia, insicurezze e la sensazione di essere sempre alla rincorsa del prossimo obiettivo: per molti, la vita quotidiana è una sequenza continua di pressioni interiori ed esteriori. Anche quando si raggiunge un traguardo, la mente si sposta subito alla sfida successiva, lasciando poco spazio alla soddisfazione e alla serenità e mantenendo troppo spazio sul giudizio. Leggi anche › Ambiente: 10 consigli “buddhisti” per salvare il pianeta Nel suo libro “L’arte di non reagire” (Rizzoli), il monaco giapponese Ryushun Kusanagi – noto per il suo approccio contemporaneo al buddhismo – propone una prospettiva diversa: gran parte della sofferenza non nasce dagli eventi in sé, ma dalle reazioni automatiche con cui li interpretiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

