Il 30 gennaio 2026 l’università Bretagne Sud ha organizzato a Vannes, nel nord della Francia, un incontro intitolato Che fare di bello con l’intelligenza artificiale? L’introduzione dei lavori è stata affidata al matematico Cédric Villani. L’evento si può recuperare online e c’è anche una collezione su NotebookLm che ho creato e si può consultare liberamente. Il convegno è un ottimo riassunto critico delle novità più recenti sulle ia, ma anche dell’evoluzione della strategia francese per lo sviluppo e l’uso di queste tecnologie. Il governo francese aveva chiesto proprio a Villani di preparare un rapporto sulle intelligenze artificiali (For a meaningful artificial intelligence) già nel 2017 con l’ambizione di delineare la strategia sulle ia per tutta l’Europa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La via francese alle intelligenze artificiali

Intelligenze artificiali e nuove dimensioniL’intelligenza artificiale (IA) pervade ogni discussione, dalle più autorevoli alle chiacchiere da bar, nelle quali ci si divide come tifoserie...

“Stranger things” e le intelligenze artificialiIl 31 dicembre 2025 Netflix ha distribuito in tutto il mondo il finale della quinta stagione di Stranger things.

Crypto Firms Without EU License Remain Mute as MiCA Deadline

Discussioni sull' argomento La via francese alle intelligenze artificiali; L’Europa nucleare sarà a guida francese?; La Commissione UE lancia BE READY: 120 milioni di euro per rafforzare la risposta alle pandemie; Ruslan Talas e Luigi Carroccia: la musica classica francese al Teatro della Cometa.

L'intelligence russa: "Le élite britannica e francese stanno attivamente esplorando i modi per fornire a Kiev una bomba nucleare" Putin avverte: "Probabilmente sanno come finirà. Fanno di tutto per provocare e distruggere tutto ciò che è stato raggiunto i - facebook.com facebook