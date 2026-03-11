La follia di Tudor ora rischia l’esonero | fuori Vicario per far debuttare Kinsky dopo 15 minuti e due papere lo sostituisce in lacrime

Il Tottenham ha deciso di far esordire il portiere Kinsky in una partita di campionato, sostituendo Vicario dopo soli 15 minuti e due errori clamorosi. Vicario, visibilmente commosso, è stato sostituito in lacrime. La decisione ha suscitato molte reazioni e potrebbe portare a conseguenze importanti per l’allenatore. La squadra, dopo la vittoria in Europa League dello scorso maggio, sembra affrontare una delle stagioni più difficili.

Per il Tottenham, dopo la storica vittoria dell’Europa League a maggio scorso, questa rischia di essere la stagione peggiore di sempre. E a complicare tutto ci si mette pure Igor Tudor. Il tecnico ex Juve, chiamato al posto di Thomas Frank per risollevare gli Spurs, ha deciso nella partita più importante dell’anno – l’andata degli ottavi di Champions League – di mettere in panchina Guglielmo Vicario per far debuttare Antonín Kinsky, portiere con appena due presenze in Carabao Cup. Una follia. L’ Atletico Madrid non ha fatto altro che scartare il regalo e ringraziare: due papere clamorose con i piedi in appena 15 minuti, con i Colchoneros che si sono ritrovati così in vantaggio 3 a 0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La follia di Tudor, ora rischia l’esonero: fuori Vicario per far debuttare Kinsky, dopo 15 minuti e due papere lo sostituisce in lacrime Articoli correlati Tottenham choc con l’Atletico, 3 gol subiti e 2 papere di Kinsky in 15?: Tudor fa entrare Vicario al suo postoCalciomercato Juve: i riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz valgono come la Champions. Leggi anche: Disastro Tudor in Champions: lancia Kinsky in porta, poi papera e lo sostituisce con Vicario Approfondimenti e contenuti su La follia di Tudor ora rischia... Discussioni sull' argomento Crisi infinita Tottenham: Tudor perde ancora, la retrocessione è a un punto; Follia Tudor: fa fuori Vicario e il sostituto prende 3 gol in pochi minuti. Tottenham travolto; Champions League, follia Tottenham a Madrid. Thiaw ne combina una delle sue e riporta il Newcastle...; Esonero Tudor? I retroscena incendiari di De Laurentiis fanno tremare il Tottenham!. Follia Tudor: fa fuori Vicario e il sostituto fa disastri. Tottenham travolto dall'AtleticoA dir poco incredibile quanto accaduto allo stadio Metropolitano di Madrid dove il Tottenham, nella gara degli ottavi di Champions League, ha preso tre gol contro l’Atletico di Simeone già nei primi 1 ... msn.com L’analisi di Igor Tudor dopo la sconfitta contro il l’Atletico Madrid per 5-2 L’allenatore degli Spurs ha aggiunto: “Oggi è stato particolare e non c’è nulla da commentare. I ragazzi in un momento di fragilità non si sentono forti e dobbiamo aiutarli”. - facebook.com facebook #Tudor: “ #Kinsky Mai visto niente di simile in 15 anni, cambiarlo è stato un atto di aiuto per lui e la squadra” x.com