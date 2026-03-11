Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si sta preparando a rispondere ai rilievi sollevati dalla Bce riguardo alle nomine dei consiglieri e sta procedendo alla selezione dei nuovi vertici della banca. La discussione si concentra sulle procedure di nomina e sulle eventuali questioni di conformità regolamentare. La banca si appresta a presentare le sue controdeduzioni alla vigilanza europea.

Il cda di Monte dei Paschi si prepara a rispondere ai rilievi della Bce sulle nomine dei consiglieri e a eleggere i nuovi vertici della banca. Secondo quanto risulta al Foglio, il consiglio, che ieri sera si è riunito per approvare il progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca, con i relativi rapporti di concambio molto attesi dal mercato, sta preparando una lettera da inviare alla vigilanza europea per chiarire le motivazioni della sua scelta di indicare tre candidati amministratori delegati (Corrado Passera, Fabrizio Palermo e Carlo Vivaldi), modalità peraltro consentita dallo statuto, per la guida della banca e per sostenere la validità dei curriculum dei candidati indicati per l’incarico nella lista dei 20. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La difesa di Mps di fronte alla Bce

