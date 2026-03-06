La Bce taglia fuori il candidato forte di Caltagirone per Mps | A Siena ceo indipendente e con forti esperienze bancarie

La Banca Centrale Europea ha escluso il candidato di Caltagirone per la direzione generale di MPS, preferendo un candidato con esperienza bancaria consolidata e autonomia di giudizio. La scelta si basa sui requisiti richiesti dal regolatore, che privilegiano figure con comprovata competenza nel settore e capacità di indipendenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente alle parti interessate senza ulteriori dettagli.

Non solo una "rilevante esperienza bancaria", ma anche una "chiara autonomia di giudizio". È il minimo sindacale che la Banca Centrale Europea vorrebbe leggere nel curriculum del futuro amministratore delegato del Monte del Paschi di Siena. La richiesta è precisata in una lettera inviata dalla vigilanza al consiglio di amministrazione di Mps che, il 4 marzo scorso, si apprestava a scegliere 20 dei 26 candidati selezionati dai consulenti di Korn Ferry già sottoposti al vaglio (informale) di Francoforte. Nella lettera si parla di "una approfondita valutazione dell'autonomia di giudizio" di tutti i componenti del futuro consiglio, della...