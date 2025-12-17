Adopted | la cucina italiana è patrimonio dell’umanità

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, è stata ufficialmente riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Dopo cinque anni di impegno e dedizione, questa conquista celebra l’importanza delle radici culinarie italiane e il loro impatto globale, aprendo nuove prospettive e valorizzando un patrimonio che arricchisce le nostre vite e le future generazioni.

© Vanityfair.it - Adopted: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità Cinque anni di lavoro, un progetto splendido diventato realtà un po' alla volta e il riconoscimento di un valore che si rifletterà in tanti altri aspetti delle nostre vite.

“È un patrimonio sociale”, Maddalena Fossati racconta cosa significa il sì dell'Unesco alla cucina italiana - È stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, sancendo il valore identitario e culturale del nostro modo di vivere il cibo. wired.it

Al martelletto battuto a suon di “adopted”, l’emozione è stata davvero tanta. Ieri a quest’ora, live da Nuova Delhi con @maddalenafossati @stefaniavironevittor #LCIdal1929 #CucinaItaliana - facebook.com facebook

