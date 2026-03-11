La cantante milanese di 36 anni ha annunciato di aspettare un bambino, scegliendo di farlo attraverso una canzone intitolata

R ose Villain diventerà mamma. La cantante milanese, 36 anni, ha scelto il modo più naturale per lei per dare la notizia più bella: una canzone. Sul suo profilo Instagram è comparso un videoclip inedito del brano Tuttaluce – prodotto dal marito Sixpm – in cui Rose appare in spiaggia con il pancione in bella mostra, felice e solare come raramente si era vista. Un brano che è già una dedica, scritto per quel figlio che sta per arrivare e che lei stessa aveva spiegato di desiderare in diverse interviste. Rose Villain: chi è, età, Fragole, Click Boom! e Fuorilegge. guarda le foto Rose Villain canta Tuttaluce, ninna nanna hip hop per il figlio in arrivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante svela "Tuttaluce": non poteva scegliere un modo più dolce per dircelo

