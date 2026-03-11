La brutta musica dell' orchestrina di Schlein e soci

In Italia, l’opposizione politica si presenta con Elly Schlein e Giuseppe Conte, affiancati da altri rappresentanti. La loro attività si concentra su dichiarazioni pubbliche e interventi nelle sedi istituzionali. La scena politica attuale è caratterizzata da frequenti prese di posizione e scontri verbali che occupano spesso le prime pagine dei giornali. La situazione riflette un panorama complesso e movimentato, con molte voci che si alternano nel dibattito pubblico.

Viviamo tempi interessanti (forse troppo) e se la politica è lo specchio del Paese e l'opposizione è rappresentata da Elly Schlein e Giuseppe Conte, più cespugliame vario, allora c'è da disperarsi. La segretaria del Pd è al terzo anno alla guida di quello che doveva essere un partito riformista, social-democratico, plurale. Archiviato il progetto originale di Veltroni, Elly lo ha trasformato in un residuato bellico degli anni '70, con annesso concerto degli Inti-Illimani e l'illusione di essere pop quando invece è la massima espressione del circoletto della Ztl. Giuseppe Conte si è attaccato con il Bostik alla poltrona dei Cinquestelle,.