Un plastico 3D chiarirà la dinamica dell’incidente mortale nel giardino dell’asilo di Soci

Un plastico 3D aiuterà a chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto nel giardino dell’asilo di Soci, fornendo un’analisi dettagliata dell’accaduto. La tecnologia forense più avanzata viene impiegata per ricostruire con precisione gli eventi e contribuire a fare luce sulla tragica perdita del piccolo Leonardo Ricci, di soli due anni e mezzo, avvenuta il 12 novembre.

BIBBIENA — La tecnologia forense più avanzata entra nel giardino dell’asilo di Soci per cercare risposte sulla morte del piccolo Leonardo Ricci, il bimbo di soli due anni e mezzo rimasto vittima di una tragedia assurda lo scorso 12 novembre. I militari del Ris di Roma, su mandato della procura di Arezzo, hanno dato il via a un accertamento tecnico irripetibile che trasformerà l’area del ‘boschetto didattico’ in un plastico digitale tridimensionale ad altissima precisione. L’obiettivo degli inquirenti è cristallizzare ogni centimetro di quel giardino dove Leonardo ha perso la vita, soffocato dal laccetto della propria felpa rimasto impigliato in un ramo mentre giocava. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

