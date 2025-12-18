Firenze in scena al teatro del Maggio ' La bohème' di Giacomo Puccini

Il Teatro del Maggio di Firenze torna ad accogliere uno dei più grandi capolavori dell’opera lirica: La bohème di Puccini. Dopo due anni, il celebre dramma romantico rivive in scena, portando sul palco emozioni senza tempo e atmosfere indimenticabili. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lirica e per chi desidera immergersi nella magia del teatro.

Firenze, 17 dicembre 2025 – A distanza di due anni dal grande successo dell’ultima messinscena torna al Teatro del Maggio una delle più amate opere di Giacomo Puccini e di tutto il repertorio lirico, La bohème, il capolavoro basato su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica e ispirato al romanzo di Henri Murger “Scènes de la vie de bohème”. Sul podio della Sala Grande, alla guida dell’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio il maestro Diego Ceretta, al suo debutto operistico al Teatro del Maggio. La regia dello spettacolo, ripresa dell’allestimento andato in scena nell’autunno del 2023, è firmata da Bruno Ravella e ripresa da Stefania Grazioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

