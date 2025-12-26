Kylie Jenner cambia faccia letteralmente | il beauty look Cindy Lou Who che ha mandato in tilt TikTok

Se pensavi che Kylie Jenner fosse ormai incastrata per sempre nel loop soft glam, smoky taupe, blowout bombshell, spoiler: no. Alla festa di Natale Kardashian -Jenner del 24 dicembre, Kylie ha fatto quello che sa fare meglio quando decide di divertirsi davvero con il beauty: ha cambiato completamente faccia. E no, non è un modo di dire. Kylie Jenner stravolge il suo beauty look alla festa di Natale Kardashian: addio soft glam, benvenuto caos natalizio. Questa volta niente nude lips glossate, niente occhi marroni iper sfumati, niente “clean but expensive”. Kylie ha mandato tutto in soffitta per un beauty look che sembra uscito direttamente da una fanfic natalizia su TikTok: Cindy Lou Who energy, ma dark. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

