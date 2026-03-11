Juventus | novità dal calciomercato

Nel calciomercato della Juventus, si parla ancora di Nico Gonzalez, con l’Atletico Madrid che insiste per trattenere l’esterno argentino e cerca di negoziare il prezzo stabilito la scorsa estate. La questione è al centro delle trattative, che coinvolgono entrambe le società e il giocatore. La situazione resta in evoluzione mentre si cerca un accordo definitivo.

La vicenda di Nico Gonzalez continua a tenere banco nel calciomercato Juventus, con l’Atletico Madrid che spinge per mantenere l’esterno argentino ma cerca di abbassare il prezzo pattuito la scorsa estate. Il 27enne, ceduto in prestito oneroso (1 milione + 1 bonus) ai Colchoneros nell’estate 2025 con diritto di riscatto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: novità dal calciomercato Articoli correlati Juventus: novità dal calciomercato invernaleIl fronte principale per la Juventus resta Federico Chiesa: la prima offerta ufficiale al Liverpool è stata recapitata oggi, con formula di prestito... Juventus: novità sul mercato della punta richiesta da Spalletti Tutti gli aggiornamenti su Juventus novità dal calciomercato Temi più discussi: Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; ?? Juve: 6 nomi per crescere, partendo dai 57 milioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea... Udogie Juve, è lui il nuovo nome in orbita bianconera per rafforzare la fascia sinistra. Vediamo tutte le novità sulla trattativaUdogie Juve, è lui il nuovo nome in orbita bianconera per rafforzare la fascia sinistra. Vediamo tutte le novità sulla trattativa La Juve accelera nella ricerca di un nuovo padrone per la corsia ester ... juventusnews24.com Juve, via in quattro la prossima estate: via libera di SpallettiNovità importantissime in casa Juventus in vista dell'estate: ecco chi sono i primi nomi che potrebbero fare le valigie ... calciomercato.it #JUVENTUS #UNDER16 SCHIACCIASASSI I bianconeri hanno già vinto il loro girone con ben 5 giornate d’anticipo, dominando senza storia dall’inizio del campionato ANALISI COMPLETA NELLE STORIES - facebook.com facebook #Rocchi cede alle pressioni di #Juventus e #Inter: niente allenatori all'incontro del 23 marzo. Si parlerà pure del modo da usare per gli arbitri e di utilizzo del #Var. Rischio nuova interpretazione di regolamento in #SerieA per le ultime giornate... con @maugirzi x.com