Juventus | novità dal calciomercato invernale

La Juventus ha presentato oggi un’offerta ufficiale al Liverpool per Federico Chiesa, nel contesto del calciomercato invernale. La proposta prevede un prestito fino a giugno con diritto di riscatto, valutato tra 10 e 15 milioni di euro, possibilità di trasformarlo in obbligo condizionato a presenze o obiettivi. Restano da seguire gli sviluppi su questa trattativa e altri possibili movimenti di mercato.

Il fronte principale per la Juventus resta Federico Chiesa: la prima offerta ufficiale al Liverpool è stata recapitata oggi, con formula di prestito fino a giugno e diritto di riscatto (valutato 10-15 milioni complessivi), potenzialmente trasformabile in obbligo condizionato a presenze o obiettivi. Federico spinge fortissimo per il ritorno a

Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

