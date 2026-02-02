Juve-Tottenham | ultima chiamata per Kolo Muani Le alternative last minute di Comolli

La Juve sta facendo di tutto per convincere Kolo Muani a tornare a Torino. Le ultime ore sono decisive, perché il francese ha già dato disponibilità e il Psg è d’accordo, ma serve ancora trovare l’accordo con il Tottenham. La trattativa è in salita, e tutto dipende dall’intesa tra i club.

L'ultimo giorno di mercato per la Juve è da dentro o fuori per Kolo Muani. Previsto un contatto col Tottenham per il tentativo che dovrà sbloccare l'operazione o rimandarla del tutto: il francese vuole tornare a Torino, il Psg è d'accordo ma va trovata l'intesa con gli Spurs che non vogliono perdere l'investimento fatto sul calciatore in questi mesi. In più l'attaccante sta trovando spazio, segno della volontà di ricucire in qualche modo il rapporto. Comolli resta in ascolto sulle alternative. Nelle ultime ore ha dato mandato a degli intermediarti per approfondire le piste Icardi e Sorloth: suggestioni o no, la Juve si è mossa ed è evidente che continui a cercare il 9 che ha chiesto Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Tottenham: ultima chiamata per Kolo Muani. Le alternative last minute di Comolli Approfondimenti su Juve Tottenham Juve-Kolo Muani, avanti tutta: si tratta con Psg e Tottenham. Ma Comolli ha 4 alternative... La Juventus accelera sul fronte attaccante. Kolo Muani alla Juve anche a piedi: ma resiste il muro Tottenham. Contatti continui coi compagni, l’ultima speranza è… La trattativa per portare Kolo Muani alla Juventus è ancora aperta, anche se il giocatore non può muoversi a causa di un infortunio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juve Tottenham Argomenti discussi: Champions League, ultima chiamata: probabilità e scenari per le italiane tra ottavi e playoff; Champions League: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta: ottavi, playoff o... - Combinazioni e scenari delle italiane all'ultima giornata; Champions League, ultima giornata: Inter, Juve e Atalanta ai playoff, Napoli eliminato; Champions League, stasera l'ultima chiamata. Dove vedere Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. L’ad Comolli aspetta il via libera del Tottenham, intanto l'agente di Mauro è a Istanbul ma la pista si raffreddaL’ad Comolli aspetta il via libera del Tottenham, intanto l'agente di Mauro è a Istanbul ma la pista si raffredda ... gazzetta.it Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it MAURO ICARDI ALLA JUVE Chiellini fa chiarezza a DAZN e spiega che lo stato della trattativa non è mai stato avanzato Mateta escluso per costi, Kolo Muani invece è ancora un giocatore del Tottenham. La Juve è alla ricerca dell'attaccante, Vlahovic ne - facebook.com facebook #KoloMuani- #Juve, l'allenatore del #Tottenham #Frank esce allo scoperto: la risposta svela tutto x.com

