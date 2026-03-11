Italia e Stati Uniti intensificano la collaborazione nel settore della cybersicurezza con l'accordo tra la Cyber Security Foundation e il Department of Homeland Security. La firma di questo accordo mira a migliorare la cooperazione tra i due paesi nella tutela delle infrastrutture digitali e nella prevenzione di attacchi informatici. L'intesa rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due nazioni nel campo della sicurezza digitale.

Si rafforza sull'asse Washington-Italia la collaborazione tra la Cyber Security Foundation e il Department of Homeland Security (Dhs). Dalla lettura delle minacce cyber ai nuovi scenari aperti dall'intelligenza artificiale, fino alla tutela dei minori online, informa un comunicato, è su questi fronti che si è concentrato il terzo incontro istituzionale tra la Fondazione e il Dipartimento, svoltosi in questi giorni a Washington e che rientra nel quadro del Memorandum of Understanding rinnovato fino a gennaio 2027. All'appuntamento hanno preso parte Mike Prado, direttore del Cyber Crime Center (C3) del Dhs, e la vicedirettrice Kimberly Long. La delegazione della Fondazione era invece composta dal residente Marco Gabriele Proietti e dal vicepresidente operativo Matteo Macina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia e Stati Uniti rafforzano la collaborazione per la cybersicurezza

