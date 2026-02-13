Sicurezza e Olimpiadi | Italia-Qatar rafforzano la collaborazione

Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato venerdì a Milano il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani, per rafforzare la collaborazione tra i due paesi in materia di sicurezza. La riunione si è svolta in occasione dell’accordo firmato il 25 settembre 2025, che mira a migliorare lo scambio di informazioni e la formazione delle forze di polizia. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso di strategie concrete per prevenire minacce e garantire la sicurezza durante le prossime Olimpiadi.

Nel pomeriggio di venerdì il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato a Milano il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani, nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale siglato il 25 settembre 2025 dai ministeri dell’Interno di.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

