Sicurezza e Olimpiadi | Italia-Qatar rafforzano la collaborazione

Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato venerdì a Milano il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani, per rafforzare la collaborazione tra i due paesi in materia di sicurezza. La riunione si è svolta in occasione dell’accordo firmato il 25 settembre 2025, che mira a migliorare lo scambio di informazioni e la formazione delle forze di polizia. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso di strategie concrete per prevenire minacce e garantire la sicurezza durante le prossime Olimpiadi.

Nel pomeriggio di venerdì il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha incontrato a Milano il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani, nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale siglato il 25 settembre 2025 dai ministeri dell’Interno di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Vigili del Fuoco e Soccorso speleologico rafforzano la collaborazione È stato firmato a Roma un nuovo accordo di collaborazione tra i Vigili del Fuoco e il Soccorso Speleologico, rafforzando la cooperazione tra le due forze. Regione Marche e Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione nella lotta all'evasione fiscale La Regione Marche e la Guardia di Finanza intensificano la collaborazione nella lotta all’evasione fiscale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, la polizia impegnata per garantire la sicurezza a Milano e Cortina e sui luoghi delle gare; Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: 'Non svolgerà attività operative'; Olimpiadi, massima allerta sicurezza a Milano: 6mila agenti per cerimonia e cortei; Milano Cortina 2026, cosa prevede il piano sicurezza per Olimpiadi: le 3 zone, 6mila agenti, le misure extra. Sicurezza e Olimpiadi: Italia-Qatar rafforzano la collaborazioneIl ministro dell'Interno del Qatar ha incontrato il ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani ... milanotoday.it Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vance in Italia: perchè l’Ice è legato alla sua presenzaDonald Trump non prenderà parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma ci sarà il suo vice. JD Vance è arrivato in Italia per prendere parte alla kermesse olimpica. Il vicepresidente americano è un ... strettoweb.com Italia U18, c’è Prisco: test contro l’Ucraina Reduce dal terzo posto ai Mondiali di categoria in Qatar, l’Italia Under 18 torna in campo per due amichevoli contro l’Ucraina. Le gare sono in programma martedì 17 alle ore 14.30 (diretta su Vivo Azzurro TV) e gioved - facebook.com facebook