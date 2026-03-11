Iran il cratere lasciato da un missile in piazza Resalat a Teheran

A Teheran, in piazza Resalat, si nota un grande cratere causato da un missile. Dopo gli attacchi condotti da forze israelo-americane, sono stati trovati danni e detriti nell’area. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla zona, dove si evidenziano i segni evidenti dell’esplosione. Nessuna informazione è stata resa nota sui danni alle persone o altre conseguenze immediate.

Dopo ulteriori attacchi israelo-americani su Teheran, danni e detriti erano sparsi nei pressi di piazza Resalat. Le immagini diffuse dall’organizzazione umanitaria Mezzaluna Rossa mostrano il cratere lasciato da un missile e anche i soccorritori che caricano i cadaveri sui veicoli. Il gruppo ha affermato che almeno sei persone sono state uccise nella zona. Secondo fonti ufficiali, dall’inizio della guerra gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele hanno causato la morte di almeno 1.230 persone in Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il cratere lasciato da un missile in piazza Resalat a Teheran Articoli correlati Iran, Netanyahu visita il luogo colpito da un missile di Teheran a BeershebaIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il luogo dell’esplosione di un missile iraniano che ha ferito 19 persone nella città di... L’Iran inizia avvia lanci con il nuovo missile Khorramshahr-4: è uno dei più potenti annunciati da Teheran – VideoLa Guardia rivoluzionaria iraniana afferma di aver utilizzato il missile Khorramshahr-4 con una testata di due tonnellate nell’ambito... Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran Approfondimenti e contenuti su Iran il cratere lasciato da un missile... Argomenti discussi: Le immagini satellitari prima e dopo offrono uno sguardo raro sui danni all’interno dell’Iran; Attacchi USA-Israele: le immagini satellitari mostrano ingenti danni alla base iraniana di Konarak e a Bandar Abbas. Iran, il cratere lasciato da un missile in piazza Resalat a Teheran(LaPresse) Dopo ulteriori attacchi israelo-americani su Teheran, danni e detriti erano sparsi nei pressi di piazza Resalat. Le immagini diffuse dall'organizzazione umanitaria Mezzaluna Rossa mostrano ... stream24.ilsole24ore.com