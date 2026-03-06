L'Iran ha effettuato il primo lancio del missile Khorramshahr-4, considerato uno dei più potenti annunciati da Teheran. La Guardia rivoluzionaria ha dichiarato di aver impiegato il missile con una testata di due tonnellate durante una sessione di test. L'evento si inserisce in un contesto di intensificazione delle operazioni militari contro obiettivi nemici.

La Guardia rivoluzionaria iraniana afferma di aver utilizzato il missile Khorramshahr-4 con una testata di due tonnellate nell’ambito dell’intensificazione degli attacchi in corso contro obiettivi nemici. Lo scrive la tv panaraba del Qatar Al Jazeera, citando l’agenzia di notizie iraniana Tasnim. I media citano il comunicato dei Pasdaran, secondo cui l’uso del missile rientra “nell’espansione e nell’intensificazione” delle operazioni militari. Secondo il comunicato, il Khorramshahr-4 è stato impiegato con una testata del peso di circa due tonnellate. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sugli obiettivi colpiti né sul numero di missili utilizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Iran inizia avvia lanci con il nuovo missile Khorramshahr-4: è uno dei più potenti annunciati da Teheran – Video

