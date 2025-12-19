Calciomercato Inter Stefan de Vrij non vuole perdere i Mondiali

Stefan de Vrij, pilastro della difesa nerazzurra dal 2018, si trova ora in una fase di incertezza. Con appena tre presenze in Serie A e altrettante in Champions League questa stagione, il suo ruolo all’Inter sembra destinato a cambiare. La sua volontà di non perdere i Mondiali aggiunge un’ulteriore dimensione a una situazione già complessa, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di aggiornamenti sul suo futuro.

Tre presenze in Serie A, altrettante in Champions League più un gettone in Coppa Italia. Arrivato a parametro zero nel calciomercato estivo del 2018 per diverse stagione è stato tra le colonne portanti della difesa dell’ Inter: adesso però per Stefan de Vrij lo spazio sembra davvero ridotto al lumicino. Calciomercato: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

