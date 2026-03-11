Intel Heracles | calcoli su dati cifrati 5.500 volte più

Intel ha annunciato il lancio di Heracles, un acceleratore dedicato progettato per eseguire calcoli su dati cifrati senza doverli decifrare. Questo dispositivo può processare informazioni crittografate fino a 5.500 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. La presentazione è avvenuta di recente e testimonia l’interesse dell’azienda nell’ambito della sicurezza e dell’elaborazione dei dati.

Intel ha presentato un nuovo acceleratore dedicato, denominato Heracles, capace di eseguire calcoli su dati crittografati senza decifrarli. Questo dispositivo elimina la vulnerabilità intrinseca dei processori tradizionali che richiedono l'esposizione in chiaro durante l'elaborazione. Lanciato ufficialmente il 11 marzo 2026 alle ore 15:15, il chip è realizzato con il processo produttivo Intel 3 e integra 48 GB di memoria HBM3. La tecnologia permette di superare le prestazioni di un processore Xeon a 24 core fino a 5.500 volte nelle operazioni di crittografia omomorfica completa. Il sistema affronta direttamente il problema della sicurezza dei dati nel momento dell'elaborazione, offrendo una soluzione per settori sensibili come sanità e finanza dove i dati riservati devono rimanere cifrati anche mentre vengono elaborati.