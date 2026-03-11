Ingiusto prendersela con l’Atalanta Conte Spalletti e Chivu dovevano fare di più in Champions

Nella partita tra Atalanta e Bayern Monaco, terminata 1-6, l'Atalanta ha subito un risultato pesante che ha ricordato una partita di livello inferiore. La squadra bergamasca, spesso considerata una sorpresa in Champions, ha mostrato difficoltà contro i bavaresi, che hanno dominato l’incontro senza troppi sforzi. La gara si è svolta in un clima di evidente disparità tra le due formazioni.

Mg Bergamo 30092025 - Champions League Atalanta-Club Brugge foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Mario Pasalic Atalanta-Bayern finisce 1-6, sembrava Feralpi Salò-Napoli. È stato un discreto allenamento quello del Bayern di Monaco nella operosa (come da stereotipo) Bergamo recentemente assurta a capitale italiana del contrabbando. La squadra di Palladino è stata presa a pallate dal primo all'ultimo minuto e ha lasciato all'ultimo minuto il gol della bandiera di Pasalic. Il Corriere della Sera oggi giustifica parzialmente la Dea "Ma sarebbe ingiusto prendersela con la Dea, che ha fatto quello che doveva fare, ricavando serate di gloria e rischiando di finire tra le prime otto nella fase campionato.