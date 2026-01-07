Milan Allegri | Ecco le quote Scudetto e Champions E sul ‘triello’ con Conte e Chivu …

In vista della sfida tra Milan e Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha condiviso le sue valutazioni sulle quote per lo Scudetto e la Champions League. Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, Allegri ha anche commentato il possibile ‘triello’ tra lui, Conte e Chivu, analizzando le sfide e le dinamiche del campionato. Un momento di riflessione che offre uno sguardo sulle prospettive della squadra e del campionato italiano.

Il calcolo preciso di Allegri su Scudetto e Champions: "Ecco quanti punti servono" - Genoa, gara valida per 19ª giornata di Serie A in programma domani alle 20:45, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa analizzando partita, mercato e situazione dell ... corrieredellosport.it

Milan, Allegri: "Quota scudetto a 86/88 e per la Champions 74 punti" - 88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata e i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti": il tecnico del Milan Massimiliano ... rainews.it

#Allegri: “Rinnovo #Maignan La società lavora per il futuro del #Milan”. I conti tornano, un mese dopo x.com

Allegri continua a pensare a lui per la difesa. Ed è assolutamente normale. Il tecnico del Milan lo conosce bene. È arrivato alla Juventus con Allegri in panchina, si è imposto in bianconero con Allegri in panchina. Ha vinto il suo primo trofeo, la Coppa Italia, co - facebook.com facebook

